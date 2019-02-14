Синоптики предупредили москвичей о похолодании

Небольшое похолодание ожидает жителей столицы и области в четверг, 14 февраля, сообщили в Гидрометцентре РФ.

По словам синоптиков, погода в Москве будет облачной, осадков не ожидается. Днем термометры покажут от минус трех до минус одного градуса тепла, ночью температура опустится до шести градусов мороза.

Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба. Днем южный ветер не превысит 6 м/с. Ночью ожидается западный ветер до 10 м/с.

13 февраля сообщалось, что снегопад в Москве побил рекорд 1995 года. С начала суток выпало 11 мм осадков, что составляет пятидневную норму. Непростые погодные условия осложнили дорожную обстановку в мегаполисе, в столичных аэропортах задержаны или отменены больше 30 рейсов. Департамент транспорта Москвы попросил водителей по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте.