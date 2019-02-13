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Снегопад в Москве побил рекорд 1995 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Синоптики рассказали, что в Москве за 12–13 февраля выпало рекордное количество снега за последние 23 года. Об этом в среду, 13 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на метеобюро Москвы.

Отмечается, что выпавшие за ночь в столице осадки составляют почти треть месячной нормы. По данным метеобюро, на ВДНХ синоптики отметили рекорд по количеству осадков (11 мм) за 140 лет метеорологических наблюдений.

«Предыдущий рекорд был 9,7 мм в 1995 году. Норма месяца — 36 мм осадков, так что за сегодняшнюю ночь выпала почти треть месячной нормы», — уточняется в сообщении. Снег будет идти весь день 13 февраля, ожидается еще около 6 мм осадков.

12 февраля власти Москвы порекомендовали жителям отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный в связи со сложными погодными условиями. Пешеходам советуют соблюдать осторожность при движении по тротуарам и общественным пространствам города в ближайшие два дня.

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