Москвичей предупредили о возможных обрывах проводов из-за ветра

В среду, 13 февраля, в Москве ожидаются сильный ветер с порывами до 12–15 м/с и обильные осадки, сообщила ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Тот мокрый тяжелый снег, который нападал за ночь, налип на деревья и провода. Не исключены обрывы», — рассказала Волосюк журналистам «РИА Новости».

По словам метеоролога, во второй половине дня температура начнет снижаться, ветер усилится и ситуация будет «очень сложная». Согласно предварительным данным, в Москве за ночь выпало 10 мм осадков, до конца дня на столицу может обрушиться еще 6–8 мм мокрого снега.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог в столице по данным на 8:50 оценивается в 7 баллов. Так, затруднения наблюдаются практически на всех въездах в столицу. Внутри МКАД наиболее сложная ситуация сложилась на Профсоюзной улице и Волгоградском и Рязанском проспектах.

В столичном главке МЧС предупредили также о гололедице и рекомендовали водителям снизить скорость, избегать резких маневров и увеличить дистанцию до впереди идущих машин.

«Будьте внимательны и осторожны. В случае необходимости звоните по телефону 101», — говорится в сообщении спасателей, размещенном в Twitter.

За два дня до этого сообщалось, что февраль 2019 года в столице может войти в пятерку самых теплых за историю инструментальных метеонаблюдений, проводимых в столице с 1879 года. На данный момент рекорд по теплому февралю в Москве принадлежит 1990 году. Тогда средняя температура за месяц при норме –7,7 градуса составила +0,4.