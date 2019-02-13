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В Гидрометцентре рассказали о погоде на День всех влюбленных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В День всех влюбленных, 14 февраля, в Москве снегопад сменится солнцем. Об этом в эфире НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, внезапный снегопад, который обрушился на столицу 13 февраля и прекратится к вечеру, нельзя считать аномальным.

«К 18 часам осадки должны прекратиться. Температура воздуха уже начала понижаться, она переходит к минусовым значениям. Вечером снег перестанет идти, но проблемы останутся. Растаявшие массы начнут подмерзать, будет сильная гололедица. Внимательными следует быть как водителям, так и пешеходам», — рассказал Вильфанд.

Он также призвал пешеходов к осторожности, находясь вблизи деревьев, особенно старых, поскольку мокрый плотный снег успел накопиться на ветках. Вечером 13 февраля ожидается усиление ветра до 15 м/с.

Температура воздуха 14 февраля составит от -7 до -10 градусов в Москве, от -12 до -13 градусов по области. Зато днем москвичей и гостей столицы ждет комфортная температура от -1 до -6 градусов, после полудня преимущественно от -2 до -4 градусов.

«Даже солнце будет выглядывать в День всех влюбленных. Понижение температуры будет кратковременным, и к выходным прогнозируется опять оттепель», — добавил синоптик.

Ранее 13 февраля сообщалось, что снегопад в Москве побил рекорд 1995 года. С начала суток выпало 11 мм осадков, что составляет пятидневную норму. Непростые погодные условия осложнили дорожную обстановку в мегаполисе, в столичных аэропортах задержаны или отменены больше 30 рейсов. Департамент транспорта Москвы попросил водителей по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте.

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