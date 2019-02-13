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Сотни машин увезли на штрафстоянки из-за уборки снега в Петербурге

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Холявчук Светлана
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В Санкт-Петербурге за сутки на штрафстоянки увезли почти 500 автомобилей. Речь идет не только о транспортных средствах, нарушающих правила парковки, но и о мешающих уборке снега.

Так, на специализированные стоянки из-за неправильной парковки эвакуировали 281 автомобиль, и 201 машину отправили туда уполномоченные организации для уборки магистралей. Госавтоинспекция вновь обратилась к автовладельцам с просьбой соблюдать требования правил остановки и парковки, сообщает телеканал «78».

С начала зимнего сезона из Петербурга вывезли около 3 тыс. грузовиков снега. С осадками борются 11 снегоплавильных и семь снегоприемных пунктов.

В минувшие выходные, 9 и 10 февраля, в Петербурге прошел субботник по очистке тротуаров, дворов и улиц о снега и наледи. На него вышли чиновники городской администрации. Врио губернатора Александр Беглов назвал борьбу с наледью первоочердной задачей.

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