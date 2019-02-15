Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре

Облачная погода с небольшими осадками, сильным ветром и гололедицей ожидается в Москве в пятницу, 15 февраля, передает Гидрометцентр РФ.

По прогнозам синоптиков, днем воздух в столице прогреется до двух градусов тепла, в Подмосковье термометры покажут от минус двух до плюс трех градусов. Атмосферное давление около 748 мм ртутного столба.

В пятницу в Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра скоростью 7–12 м/с с порывами до 17 м/с.

13 февраля сообщалось, что снегопад в Москве побил рекорд 1995 года. С начала суток выпало 11 мм осадков, что составляет пятидневную норму. Непростые погодные условия осложнили дорожную обстановку в мегаполисе, в столичных аэропортах задержаны или отменены больше 30 рейсов.