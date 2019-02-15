В Москве объединят трамвайные маршруты 9 и 50

Трамвайные маршруты 9 и 50 в Москве объединят в один под номером 50 с 16 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Трамвай будет ежедневно ходить от проезда Энтузиастов с 5:30 до 23:32 через метро «Комсомольская», «Проспект Мира» и МИИТ до площади Тверская Застава (Белорусский вокзал).

С Тверской Заставы трамвай будет ходить с 5:31 до 23:48, а с 0:33 от Тверской Заставы до улицы Каланчевская, пишет сетевое издание m24.ru.

14 февраля в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили, что наземный общественный транспорт Москвы функционирует в штатном режиме, в случае ухудшения погоды на линию выпустят дополнительные автобусы.