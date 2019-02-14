Несколько улиц в центре Москвы перекроют из-за строительства метро

В Москве с 16 по 24 февраля будет ограничено движение на нескольких улицах Центрального и Восточного административных округов в связи с запуском маршрутов компенсационного транспорта из-за закрытия участка Сокольнической линии метро.

Схема проезда изменится в районах Басманный, Сокольники и Преображенское. Так, в самом центре будут закрыты улицы Русаковская, 2-я Леснорядская, Краснопрудная, а также 2-й Новый и Леснорядский переулки. Более подробную информацию можно найти на сайте мэра Москвы.

Движение будет ограничено до 04:30 понедельника, 25 февраля. Городские власти рекомендуют водителям заранее планировать свои маршруты, по возможности пользоваться общественным транспортом.

9 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение ближайших пяти лет в мегаполисе построят еще 50 станций метро. За прошлый год в столице ввели в эксплуатацию 33 км новых линий и 17 станций подземки.