Дополнительные автобусы запустят в Москве в вечерний час пик 14 февраля

Наземный общественный транспорт Москвы функционирует в штатном режиме, в случае ухудшения погоды на линию выпустят дополнительные автобусы. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Утром и вечером в час пик количество автобусов в случае необходимости будет увеличиваться. Вместе с тем все автобусы, трамваи, электробусы и троллейбусы Мосгортранса прошли необходимое техническое обслуживание», — говорится в сообщении.

В департамент также отметили, что сотрудники Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) в круглосуточном режиме обеспечивают надлежащее санитарное состояние территорий, прилегающих к станциям, а также следят за состоянием путей, в особенности их открытых участков.

«Снежному покрову не позволяют накапливаться в пассажирской зоне: снег очищают сразу же, как только он выпадает», — добавили в пресс-службе ведомства.

В дептрансе отметили, что накануне более тысячи человек очищали территорию около вестибюлей и лестничные сходы, чтобы пассажиры могли безопасно спускаться на станции.

13 февраля сообщалось, что снегопад в Москве побил рекорд 1995 года. С начала суток выпало 11 мм осадков, что составляет пятидневную норму. Непростые погодные условия осложнили дорожную обстановку в мегаполисе, в столичных аэропортах были задержаны или отменены больше 30 рейсов.