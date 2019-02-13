МЧС продлило предупреждение о снеге и гололедице в Подмосковье

Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Московской области до конца суток 13 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

По прогнозам специалистов ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие часы в Подмосковье ожидается сильное отложение мокрого снега на деревьях и проводах, а также сильная гололедица на дорогах, пишет агентство городских новостей «Москва».

Жителям региона рекомендовали соблюдать осторожность на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, быть внимательными при пересечении автотрасс и вблизи дорог, а автомобилистов попросили по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте либо быть предельно внимательными на дороге.

Как пишет RT, рано утром МЧС выпустило экстренное предупреждение о снегопаде и гололедице в столице 13 февраля.

Ранее 13 февраля сообщалось, что в Москве за 12–13 февраля выпало рекордное количество снега за последние 23 года.