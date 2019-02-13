МЖД перешла на усиленный режим работы из-за сильного снегопада

Московская железная дорога (МЖД) работает в усиленном режиме из-за снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сотрудники МЖД регулярно очищают пути от заносов, всего в течение дня 13 февраля устранением последствий снегопада займутся более 70 спецмашин и порядка 1,5 тыс. человек, пишет сетевое издание m24.ru. Уточняется, что при необходимости компания задействует дополнительные силы.

Сейчас спецтехника курсирует в пределах графика, не создавая помехи движению поездов и обеспечивая безопасность перевозки пассажиров. Последних попросили в условиях сильного снегопада быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры предосторожности на железнодорожном транспорте.

13 февраля на Москву и Подмосковье обрушились интенсивные снегопады. Ожидается, что выпадет до 10 мм осадков, что составляет треть от месячной нормы. Вечером подморозит, что приведет к образованию гололедицы на дорогах, пишет РИАМО.

Ранее 13 февраля сообщалось, что аномально теплая февральская погода носит обманчивый характер, настоящая весна придет в Москву только в конце марта.