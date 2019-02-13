Прямой эфир
Сюжет:

МЖД перешла на усиленный режим работы из-за сильного снегопада

0
Фото: ТАСС/Серебряков Дмитрий
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московская железная дорога (МЖД) работает в усиленном режиме из-за снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сотрудники МЖД регулярно очищают пути от заносов, всего в течение дня 13 февраля устранением последствий снегопада займутся более 70 спецмашин и порядка 1,5 тыс. человек, пишет сетевое издание m24.ru. Уточняется, что при необходимости компания задействует дополнительные силы.

Сейчас спецтехника курсирует в пределах графика, не создавая помехи движению поездов и обеспечивая безопасность перевозки пассажиров. Последних попросили в условиях сильного снегопада быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры предосторожности на железнодорожном транспорте.

13 февраля на Москву и Подмосковье обрушились интенсивные снегопады. Ожидается, что выпадет до 10 мм осадков, что составляет треть от месячной нормы. Вечером подморозит, что приведет к образованию гололедицы на дорогах, пишет РИАМО.

Ранее 13 февраля сообщалось, что аномально теплая февральская погода носит обманчивый характер, настоящая весна придет в Москву только в конце марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Снегопад в Москве побил рекорд 1995 года
Синоптики рассказали о рекордно теплом феврале в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017