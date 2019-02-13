Резервный транспорт запустили в Москве из-за снегопада

Более 400 единиц резервного общественного транспорта запустили в Москве из-за снегопада, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы в Twitter.

Речь идет о дополнительных автобусах, электробусах и трамваях.

«Весь городской наземный транспорт Москвы будет дополнительно проверяться в течение дня, уже используется часть резервных автобусов, электробусов и трамваев в количестве около 430 единиц», — говорится в сообщении.

Ранее в среду стало известно, что в столичных аэропортах были отменены 18 рейсов и еще 12 задержаны на фоне снегопада, который обрушился утром 13 февраля на Москву. Самые большие проблемы возникли в Домодедово. По данным на 7:45 мск там отменены 18 рейсов и еще один задерживается.