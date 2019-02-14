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Московских водителей попросили пересесть на общественный транспорт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Автомобилистов в Москве попросили пересесть на общественный транспорт из-за осложненной ситуации на дорогах мегаполиса. Сообщение об этом 14 февраля разместили на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Специалисты предостерегли столичных водителей от простоя в пробках, предложив в качестве альтернативы воспользоваться московским метро, МЦК и наземным городским транспортом, пишет RT. Причиной тому послужила гололедица, образовавшаяся на дорогах после заморозков, пришедших на смену рекордному снегопаду 13 февраля. В этой связи возможны заносы. Также в ЦОДД напомнили, что коммунальные службы столицы активно заняты уборкой снега.

В случае если отказаться от поездок на своих автомобилях возможности нет, рекомендуется соблюдать ПДД, держать дистанцию и быть предельно внимательными на дорогах, избегая экстренного торможения из-за увеличения длины тормозного пути при образовании гололедицы. Из-за возможного образования наледи пассажирам городского транспорта рекомендуется не подходить близко к краю остановки, держаться за поручни во время движения.

«Несмотря на сложные погодные условия, наземный городской пассажирский транспорт функционирует в штатном режиме. Утром и вечером в час пик количество автобусов в случае необходимости будет увеличиваться», — пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Помимо этого, в городе дежурят сервисные службы, которые следят за состоянием контактной сети электротранспорта и другими объектами транспортной инфраструктуры.

Между тем, как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину, плюсовые температуры сохранятся в Москве до 18 февраля. В городе будет около 0...+3 градусов.

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