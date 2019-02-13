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Водителей в Москве попросили пересесть на общественный транспорт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Московских автомобилистов попросили отказаться от поездок на личном автотранспорте и воспользоваться общественным из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«За окном 0 градусов, сильный ветер и мокрый снег. Скоро станет еще и очень скользко. Будьте аккуратнее», — приводит RT слова представителя ведомства.

В Дептрансе столицы также напомнили о том, что при сильном снегопаде в городе активно работает снегоуборочная техника, поэтому автовладельцам лучше воспользоваться общественным транспортом.

Ранее 13 февраля сообщалось, что почти 500 машин увезли на штрафстоянки из-за уборки снега в Санкт-Петербурге. Транспортные средства не только нарушали правила парковки, но и мешали уборке снега.

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