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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в конце зимы

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Фото: TASS/ZUMA/Aleksey Fokin
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Конец зимы может порадовать россиян весенней погодой. В ближайшую декаду на большей части страны температура воздуха будет выше нормы, рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

По словам синоптика, в центральном регионе и на северо-западе (в Санкт-Петербурге, Калининграде) установится теплая погода. Температура в среднем будет выше нормы на 4-5 градусов.

На этой неделе в Петербурге столбики термометров покажут от минус пяти до плюс четырех градусов.

В Сибири и Якутии в конце февраля будет на 8-12 градусов выше нормы, пишет «Российская газета». В Красноярске до пятницы выше нуля. Также теплее нормы будет в Хабаровском крае и Амурской области.

На 12 градусов теплее нормы ожидается Чукотке.

В Москве в среду, 20 февраля столбики термометров покажут до плюс четырех градусов. Этот день станет самым теплым в столице на этой неделе. В конце месяца в московский регион вернется снежная зима. В пятницу ожидается до минус 10 градусов днем, ночью возможно до минус 18.

Все выходные в столице будет идти снег, ветер усилится до 18 м/с.

20 февраля в Оренбурге ввели режим ЧС из-за сильных снегопадов. В ночь с 18 на 19 февраля коммунальные службы вывезли 1100 кубометров снега.

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