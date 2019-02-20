В Оренбурге ввели режим ЧС из-за снегопада

В Оренбурге ввели режим ЧС из-за сильных снегопадов. В ночь с 18 на 19 февраля коммунальные службы вывезли 1100 кубометров снега. В городе работает около 100 единиц техники. Если наледь и сосульки не уберут вовремя, город может быть затоплен.