Более 3,4 тыс. жителей Татарстана из-за непогоды остались без электричества

Непогода привела к тому, что более 3,4 тыс. жителей Татарстана остались без электричества. Об этом в понедельник, 18 февраля, рассказали в МЧС республики.

«Работают аварийно-восстановительные бригады районных электросетей», — цитирует сообщение ТАСС.

Всего отключение затронуло более 10 населенных пунктов в четырех районах Татарстана. При этом без света остались свыше тысячи жилых домов.

Отмечается, что причиной ЧП стала метель с сильными порывами ветра.

Ранее, 18 февраля, штормовое предупреждение объявили во всех районах Коми.