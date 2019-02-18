Штормовое предупреждение объявили во всех районах Коми

На всей территории Коми объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать до 18:00 18 февраля. В Главном управлении МЧС по республике ожидают усиление северного, северно-западного ветра до 19 м/с. Возможна метель с ухудшением видимости до 1 тыс. м.

В спасательной службе рекомендуют водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Жителям советуют воздержаться от туристических походов, выходов в лес и на водоемы, не принимать участия в массовых мероприятиях, сообщает ИА «Комиинформ».

Ранее МЧС предупреждало москвичей о сильных гололедице и ветре с порывами до 17 м/с. По последним данным, ветер уже повалил семь деревьев в столице. Повреждены два автомобиля.