Прямой эфир

Штормовое предупреждение объявили во всех районах Коми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На всей территории Коми объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать до 18:00 18 февраля. В Главном управлении МЧС по республике ожидают усиление северного, северно-западного ветра до 19 м/с. Возможна метель с ухудшением видимости до 1 тыс. м.

В спасательной службе рекомендуют водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Жителям советуют воздержаться от туристических походов, выходов в лес и на водоемы, не принимать участия в массовых мероприятиях, сообщает ИА «Комиинформ».

Ранее МЧС предупреждало москвичей о сильных гололедице и ветре с порывами до 17 м/с. По последним данным, ветер уже повалил семь деревьев в столице. Повреждены два автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сильный ветер повалил опору ЛЭП на Колыме
В Твери упавший с крыши снег разрушил пешеходный мост

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017