Прямой эфир

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице

0
Фото: РИА Новости/Константин Родиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МЧС предупредило москвичей и гостей столицы о неблагоприятных погодных условиях с гололедицей и сильным ветром 17 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного главка министерства.

Отменный курс: снегопады оставили пассажиров «Аэрофлота» дома
Массовыми задержками рейсов в столичных аэропортах снова заинтересовалась прокуратура

«По прогнозам синоптиков, 17 февраля до 11 часов 18 февраля местами в Москве сохранятся порывы ветра 13–18 м/с, ночью усиление до 22 м/с», — указано в предупреждении.

Кроме того, представители экстренных служб отметили, что вечером в воскресенье температура воздуха опустится до отрицательных значений, на дорогах будет сильная гололедица.

В связи с этим автомобилистам рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также парковать машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам советуют проявлять внимательность и осторожность, обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

В пятницу, 15 февраля, в Москве был установлен температурный рекорд этой зимы — воздух прогрелся до плюс 2,9 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Твери упавший с крыши снег разрушил пешеходный мост
За сутки с улиц Москвы вывезли более 450 тыс. кубометров снега

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017