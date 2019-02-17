МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице

МЧС предупредило москвичей и гостей столицы о неблагоприятных погодных условиях с гололедицей и сильным ветром 17 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного главка министерства.

«По прогнозам синоптиков, 17 февраля до 11 часов 18 февраля местами в Москве сохранятся порывы ветра 13–18 м/с, ночью усиление до 22 м/с», — указано в предупреждении.

Кроме того, представители экстренных служб отметили, что вечером в воскресенье температура воздуха опустится до отрицательных значений, на дорогах будет сильная гололедица.

В связи с этим автомобилистам рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также парковать машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам советуют проявлять внимательность и осторожность, обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

В пятницу, 15 февраля, в Москве был установлен температурный рекорд этой зимы — воздух прогрелся до плюс 2,9 градуса.