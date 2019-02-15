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За сутки с улиц Москвы вывезли более 450 тыс. кубометров снега

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Московские коммунальщики за последние сутки вывезли с улиц столицы более 450 куб. м снега. Об этом сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, коммунальщики продолжают ликвидировать последствия рекордного снегопада, который прошел в ночь на 13 февраля. Чиновник отметил, что в работах по вывозу снега задействовали больше 3 тыс. самосвалов. Помимо этого, Бирюков указал на то, что снегоплавильные пункты работают круглосуточно, а с начала зимы утилизировали уже 22 млн куб. м снега, сообщает сетевое издание m24.ru.

Уточняется, что на особом контроле коммунальщиков находятся работы по зачистке кровель от снега и наледи. В уборке задействованы 3822 бригады, общая численность их составляет 12 тыс. человек. Все работники прошли обучение и получили необходимую экипировку.

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