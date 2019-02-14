Сильный ветер повалил опору ЛЭП на Колыме

В Магаданской области специалисты ведут работы по восстановлению упавшей опоры на линии электропередачи 220 кВ Колымская ГЭС — Усть-Омчуг 1. Отключений света не было. Жилые дома и учреждения Магадана, Ольского и Хасынского городских округов запитаны по резервной схеме.

Опора ЛЭП упала из-за сильного порывистого ветра. Аварийный участок расположен в труднодоступной местности, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе ПАО «Магаданэнерго».

В связи с инцидентом на территории Магадана, Ольского и Хасынского городских округов действует режим повышенной готовности. Для снижения риска ЧС и уменьшения возможных последствий в Магаданской области привлечены необходимые силы и средства экстренного реагирования.