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Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В воскресенье, 24 февраля, с 21:00 в столице и области ожидается порывистый ветер до 15 м/с. Отмечается, что такие метеоусловия продлятся 24 часа.

«Желтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что 24 февраля в Москве ожидаются облачность и небольшие осадки, а также ветер со скоростью 5–10 м/с. При этом температура воздуха составит 2 градуса тепла. В Московской области синоптики предсказывали от –2 до +3 градусов.

Согласно прогнозу, в ночь на понедельник, 25 февраля, температура в столице может опуститься до 8 градусов ниже нуля, возможен снег. В Подмосковье — до –11. Также на дорогах ожидается гололедица.

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