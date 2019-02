Розовый туман окутал Великобританию

Густой туман розового цвета окутал в пятницу, 22 февраля, ряд регионов Великобритании, это произошло в преддверии самых теплых выходных этого года. В предстоящий уикенд в Соединенном Королевстве ожидается температура воздуха около плюс 18 градусов, что почти в два раза выше средних февральских значений.

Необычное погодное явление было зафиксировано на юго-западе Англии, пишет DailyMail. Метеорологи объяснили, что густой туман вызвало потепление, а его цвет обусловлен лучами восходящего солнца.

Пользователи соцсетей активно делились фотографиями, сделанными на улице.

This morning we have pink fog... pink? What the... pic.twitter.com/dbbdfLZAvH