Розовый туман окутал Великобританию

Густой туман розового цвета окутал в пятницу, 22 февраля, ряд регионов Великобритании, это произошло в преддверии самых теплых выходных этого года. В предстоящий уикенд в Соединенном Королевстве ожидается температура воздуха около плюс 18 градусов, что почти в два раза выше средних февральских значений.

Необычное погодное явление было зафиксировано на юго-западе Англии, пишет DailyMail. Метеорологи объяснили, что густой туман вызвало потепление, а его цвет обусловлен лучами восходящего солнца.

Пользователи соцсетей активно делились фотографиями, сделанными на улице.

This morning we have pink fog... pink? What the... pic.twitter.com/dbbdfLZAvH — Katherine Soutar Artist (@Kate_Dancingcat) 22 февраля 2019 г.

«Этим утром был розовый туман... розовый? Как так...» — написала в Twitter пользовательница @Kate_Dancingcat.

Плотный туман утром в пятницу наблюдался и на юго-востоке Великобритании, из-за него аэропорты Лондона отменили более десятка рейсов. Однако во второй половине дня туман рассеялся, сменившись ясной солнечной погодой.

В декабре 2018 года морозный туман ухудшил видимость в Москве до 1 тыс. м. К появлению природного феномена, более характерного для Сибири, привело вымерзание водяного пара из атмосферы из-за резкого похолодания.