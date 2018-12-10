Московских водителей предупредили о плохой видимости из-за тумана

Московских автомобилистов предупредили об ухудшении видимости на дорогах до 500 м из-за туманов. Об этом рассказали специалисты центра погоды «Фобос» 10 декабря.

По словам синоптиков, высокая вероятность возникновения очаговых туманов и ухудшения видимости связана с повышением температуры воздуха: 10 декабря показатели столбиков термометров в городе на пять градусов превышают климатическую норму. Как отмечает сайт kp.ru, такая оттепель больше характерна для 10-х чисел ноября. Погода в ближайшее время будет определяться влиянием теплого сектора атлантического циклона, пишет «Газета.ру».

К внимательности на дорогах столичных водителей призвали и в Центре организации дорожного движения, попросив автомобилистов быть осторожными за рулем, пишет телеканал «Звезда».

Температура воздуха в Москве и области 10 декабря составит от –4 до +1 градуса, ожидаются небольшие осадки и оттепель. Высота сугробов из-за таяния снега уменьшится с 17 до 15 см. Ранее 10 декабря сообщалось, что высота снежного покрова в столице почти вдвое превысила климатическую норму.