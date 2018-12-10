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Синоптики рассказали о возвращении морозов в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Морозы вернутся в Москву к выходным, а в первой половине недели в городе продержится пасмурная и сырая погода. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в центре погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, большую часть недели в Москве продержится пасмурная сырая погода со слабыми оттепелями, но из-за более прохладных воздушных масс, которые начнут поступать в столицу с востока и северо-востока, в городе снова начнутся заморозки, а к выходным температура воздуха вернется к норме.

В течение же недели температурный фон в столице будет почти на 5 градусов превышать норму декабря. Кроме того, ожидается понижение атмосферного давления, которое, однако, к выходным также вернется к нормальным показателям. Также москвичей предупредили о слабой гололедице.

Ранее синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 10 декабря. В течение дня ожидается потепление до +1 градуса и осадки. Начавшийся в столице снегопад продолжится до вечера понедельника. В настоящее время высота сугробов в Москве вдвое превысила климатическую норму.

Как отмечает сетевое издание m24.ru, непогода стала причиной десятков аварий на дорогах города, а также привела к задержке и отмене порядка 20 рейсов в аэропортах. Местами зафиксированы обрывы проводов и перебои с электричеством.

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