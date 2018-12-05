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Синоптики назвали время начала ледяных дождей в Москве

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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В среду, 5 декабря, в нескольких регионах России ожидаются ледяные дожди. В столице они наиболее вероятны около полудня и в вечерний час пик, рассказали в Центре погоды «Фобос».

Интенсивность осадков будет невысокой — около 1 мм за сутки, говорится в сообщении центра. Ледяные дожди возможны не только в столице, но и в других областях западнее линии Петрозаводск–Ярославль–Владимир.

Причиной возникновения ледяных дождей стало вторжение теплого атлантического воздуха, пояснили синоптики. При движении вглубь континента он быстро охлаждался в приземном слое.

«Вообще же в ледяных дождях в начале зимы нет ничего удивительного. Именно в декабре их повторяемость наиболее велика», — отметили специалисты.

Накануне Гидрометцентр объявил на 5 декабря «желтый» уровень погодной опасности в столице из-за гололеда. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) также предупредил о гололеде и попросил автомобилистов по возможности пересесть на общественный транспорт.

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