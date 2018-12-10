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Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 декабря

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Небольшое потепление и осадки ожидаются в Московском регионе 10 декабря. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, ветер южный и юго-восточный скоростью от 5 до 10 м/с, ночью до 8 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

Температура воздуха в дневное время поднимется до 1 градуса тепла, при этом в ночное время изменений температуры не предвидится.

Как пишет ТАСС, аналогичная ситуация ожидается и в Подмосковье. Днем и в ночное время температура воздуха места будет варьироваться от минус 3 до 2 градусов тепла.

9 декабря центр погоды «Фобос» сообщил, что снегопад в Москве продолжится до понедельника, 10 декабря. Однако экстремальных осадков не принесет.

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