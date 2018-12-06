В Москве за ночь выпало 10% месячной нормы осадков

С вечера 5 декабря в столице выпало более 10% месячной нормы осадков. Об этом рассказали в метеобюро Москвы.

К 6:00 6 декабря в Москве прирост осадков составил 6 мм при месячной норме в 56 мм, передает «Интерфакс». До начала снегопада снежный покров в городе достигал 5 см, сообщили синоптики.

Днем снегопад продолжится, ожидается, что выпадет еще несколько миллиметров осадков.

6 декабря в Москве будет облачно. Температура воздуха не превысит минус 1 градус. Атмосферное давление будет держаться на уровне чуть выше нормы — 750 мм ртутного столба.

Накануне ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал рост снежного покрова в Москве до 10 см к утру 6 декабря. Он также пообещал, что снегопад продолжится днем.