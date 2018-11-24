Синоптики предупредили о «январских» морозах в Москве и Подмосковье

Аномально теплая осень позади, пришла пора утепляться. Синоптики: на Москву и Подмосковье надвигаются январские морозы. В конце ноября средняя суточная температура окажется на 7 градусов ниже нормы. Столбики термометров ночью упадут до минус 16, днем не поднимутся выше минус 6.