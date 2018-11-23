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Синоптики рассказали о погоде в Москве в последние выходные осени

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В последние выходные осени в Москве будет облачно, но без сильных осадков. Об этом рассказали в Центре погоды «Фобос».

Температура воздуха днем будет держаться в пределах от ноля до -3 градусов, ночью опустится до -5, сообщает агентство городских новостей «Москва». Временами будет идти небольшой снег, на дорогах возможна небольшая гололедица. Ветер в основном западный и юго-западный, в субботу, 24 ноября, до 8 м/с, в воскресенье возможно усиление до 10 м/с.

Атмосферное давление в субботу понизится до 744 мм ртутного столба, на следующий день повысится до 746 мм ртутного столба. Такие показатели соответствуют климатическим нормам для третьей декады ноября, отмечают синоптики.

При этом в начале следующей недели столица останется в зоне влияния атмосферного фронта, в городе сохранятся небольшие снегопады. Днем 26 ноября температура составит от -2 до 0 градусов, а ночью похолодает до -3 — -1, пишет «Газета.ру».

Вечером 22 ноября столичный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Сообщалось, что в столице ожидаются усиление ветра и метель.

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