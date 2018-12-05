ЦОДД предупредил о пробках в Москве из-за надвигающегося снегопада

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал автолюбителям пересесть на общественный транспорт из-за пробок, которые ожидаются в связи с надвигающимся на Москву снегопадом.

«К вечернему часу пик (5 декабря. — Ред.) на дорогах будет скользко. Ждем плотные заторы на Садовом и Третьем кольцах, МКАД и вылетных магистралях в сторону области», — цитирует сообщение ТАСС.

Как рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сильный снегопад начнется в столице в ночь на четверг, 6 декабря. По его словам, к утру сугробы подрастут до 10 см. В течение следующего дня также ожидаются осадки, пишет «РИА Новости».

По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в Москве в ночь на 6 декабря местами опустится до –4 градусов, а в дневные часы составит –1...–3. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.

В ночь на пятницу, 7 декабря, столбик термометра покажет –5...–7 градусов, днем –2...–4. Местами ожидается снег. Ветер будет дуть северный, северо-западный со скоростью до 8 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.

Как сообщал центр погоды «Фобос» в среду, 5 декабря, в нескольких регионах России ожидаются ледяные дожди. В Москве они наиболее вероятны в вечерний час пик.