Сотни летучих лисиц погибли в Австралии из-за жары

Несколько сотен летучих лисиц погибли в Австралии, причиной называют сильную жару, которая установилась на севере страны.

По данным телеканала ABC, в северных регионах Австралии температура воздуха в течение нескольких дней держится выше 40 градусов. Жара стала причиной дезориентации летучих лисиц, животные стали врезаться в здания и людей.

Представитель департамента здравоохранения штата Квинсленд уточнил 28 ноября, что за последние сутки медики зафиксировали рост укусов рукокрылых. Он привел данные, что если в год наблюдается до 40 укусов, то всего за сутки отметили семь.

Ранее в среду на берег в австралийском Национальном парке Кроаджинголонг выбросились 27 черных дельфинов и один горбатый кит. Инцидент произошел в 500 км от Мельбурна в штате Виктория.