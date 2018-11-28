Прямой эфир

Сотни летучих лисиц погибли в Австралии из-за жары

0
Фото: Global Look Press/Ronald Wittek
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несколько сотен летучих лисиц погибли в Австралии, причиной называют сильную жару, которая установилась на севере страны.

По данным телеканала ABC, в северных регионах Австралии температура воздуха в течение нескольких дней держится выше 40 градусов. Жара стала причиной дезориентации летучих лисиц, животные стали врезаться в здания и людей.

Представитель департамента здравоохранения штата Квинсленд уточнил 28 ноября, что за последние сутки медики зафиксировали рост укусов рукокрылых. Он привел данные, что если в год наблюдается до 40 укусов, то всего за сутки отметили семь.

Ранее в среду на берег в австралийском Национальном парке Кроаджинголонг выбросились 27 черных дельфинов и один горбатый кит. Инцидент произошел в 500 км от Мельбурна в штате Виктория.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Биологи услышали «культурные революции» в песнях китов
Гигантская акула напала на мужчину у побережья Австралии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017