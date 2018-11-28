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В Австралии на берег выбросились десятки дельфинов и кит

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Фото: Global Look Press/Ringo Chiu
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На берег в австралийском Национальном парке Кроаджинголонг выбросились 27 черных дельфинов и один горбатый кит, сообщило в среду, 28 ноября агентство Australian Associated Press.

Инцидент произошел в 500 км от Мельбурна в штате Виктория.

На место происшествия прибыли ветеринары и эксперты по дикой природе. Однако спасти животных не удалось. Департамент охраны окружающей среды штата начал расследование.

«К сожалению, животные были замечены на одном из самых удаленных пляжей парка, куда нет транспортного доступа. Мы прибыли на место как можно скорее, но большинство млекопитающих уже погибли», –– рассказал сотрудник оперативного штаба департамента Майкл Тернер.

В живых остались только четыре особи. Ветеринары пытаются их спасти. По каким причинам животные выбросились на берег  — пока не установлено.

Убирать туши дельфинов и кита не планируется. Специалисты полагают, что их унесет течением.

Власти региона предупредили местных жителей об опасности повышения активности акул и призвали не посещать близлежащие пляжи.

26 ноября сообщалось, что более 140 черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии.

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