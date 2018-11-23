Биологи услышали «культурные революции» в песнях китов

Биологи из австралийского Квинслендского университета изучили сотни записей песен горбатых китов и выяснили, что их звучание усложняется со временем, переживая культурную революцию, а затем резко сменяются на новые и простые, набирая популярность. Статью опубликовал журнал Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Ученые изучили записи песен китов, мигрировавших через восточное побережье с 2002 года по 2014 год. В общей сложности у них насчитывалось 412 песен и 95 китов, которые их исполняли. Оказалось, что сперва песня коротка и проста, но со временем киты удлиняют и усложняют ее, проходя этап культурной революции, пишет Naked Science.

По мнению биологов, данный процесс связан с тем, что киты стремятся внести свои нотки в исполнение общей песни. Общение горбатых китов таким образом является одним из ярчайших примеров существования культуры у животных.

26 октября 2018 года ученые заявили, что возрастающая деятельность людей в океане привела к изменению поведения горбатых китов. Морские млекопитающие стали реже исполнять свои «песни» из-за проходящих поблизости судов.