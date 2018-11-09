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«Китовую тюрьму» под Находкой проверят следователи

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Фото: Global Look Press/Liu Dawei
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СУ СК по Приморскому краю проводит доследственную проверку информации некоторых СМИ о том, что в бухте Средней в Находке незаконно держат в неволе касаток и белух. Следователи и специалисты проверят правомерность вылова морских млекопитающих и соблюдение условий их содержания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИА PrimaMedia уточняет, что, по некоторым данным, в этом месте находятся более 100 касаток и белух. Они живут в маленьких открытых вольерах. Выловом занимаются несколько коммерческих компаний, которые специализируются на добыче и продаже морских животных в азиатские океанариумы. Информацию подтвердили в государственной ветеринарной инспекции Приморского края.

Местные СМИ уже окрестили эту бухту «китовой тюрьмой». 3 ноября неизвестные напали на приморскую зоозащитницу Нину Зырянову, которая приехала посмотреть, что происходит в этом районе. У нее забрали фотоаппарат и флеш-карту. Нападавшие скрылись за забором с колючей проволокой.

Агентство утверждает, что его корреспондентам удалось запечатлеть, как рабочие перемещали несколько морских млекопитающих из одного контейнера в другой. Информацией о происходящем в бухте Средней заинтересовалась Генпрокуратура.

В конце октября житель Приморья снял на видео судно, дрейфующее в открытом море, на котором не наблюдалось людей. Это происходило в заливе Восток недалеко от Находки.

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