Тысячи детенышей осьминога появились на свет в океанариуме Джорджии
Сотрудник морского центра Университета штата Джорджия заснял на видео около 10 тыс. детенышей осьминога, только что появившихся на свет.
Как пишет Daily Mail, малышей в аквариуме осьминога Октавия обнаружил сотрудник океанариума Девин Дюмон. Он не сразу понял, что плавающие в воде белые пятнышки — детеныши Октавия, так как осьминога ранее принимали за самца.
Прибывшие на помощь Дюмону специалисты морского центра выловили маленьких осьминогов и отправили их в исследовательскую лабораторию. Затем крошек выпустят в дикую природу, так как в неволе такое количество осьминогов выживает крайне редко.
В английском графстве Сомерсет появился на свет уникальный детеныш осла и зебры — зебрул, или зеброид. У малыша серое тело, как у осла, а от мамы зебры ему достались полосатые копыта.