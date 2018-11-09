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Тысячи детенышей осьминога появились на свет в океанариуме Джорджии

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Фото: youtube.com
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Сотрудник морского центра Университета штата Джорджия заснял на видео около 10 тыс. детенышей осьминога, только что появившихся на свет.

Как пишет Daily Mail, малышей в аквариуме осьминога Октавия обнаружил сотрудник океанариума Девин Дюмон. Он не сразу понял, что плавающие в воде белые пятнышки — детеныши Октавия, так как осьминога ранее принимали за самца.

Прибывшие на помощь Дюмону специалисты морского центра выловили маленьких осьминогов и отправили их в исследовательскую лабораторию. Затем крошек выпустят в дикую природу, так как в неволе такое количество осьминогов выживает крайне редко.

В английском графстве Сомерсет появился на свет уникальный детеныш осла и зебры — зебрул, или зеброид. У малыша серое тело, как у осла, а от мамы зебры ему достались полосатые копыта.

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