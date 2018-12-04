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В Японии установилась аномально теплая погода

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Фото: Global Look Press/Rodrigo Reyes Marin
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В Японии фиксируется нетипично теплая для начала декабря погода. В некоторых районах температура дошла до +26,5 градусов при обычных в это время года +10.

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Аномальное тепло распространилось на большую часть страны, сообщает «РИА Новости». На самом северном острове Хокайдо температура достигает +16. В Токио термометры показывают до +22.

Метеорологи предупредили о вероятности гроз и смерчей в ближайшие дни.

В июле в Японии началась аномальная жара. В Токио впервые за историю метеонаблюдений была зафиксирована температура в +40 градусов. Тепловые удары за неделю получили более 22 тыс. жителей страны, не менее 65 человек скончались. В сентябре на страну обрушился сильнейший за последние 25 лет тайфун «Джеби», жертвами стихии стали более десяти человек.

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