Удар «Джеби»: что происходит в Японии после обрушившейся на страну стихии

Во вторник, 4 сентября, на Японию обрушился тайфун «Джеби» — самый мощный с 1993 года. Уже к вечеру стало известно, что из-за тайфуна погибли как минимум шесть человек, больше 150 пострадали. Повреждены были здания и автомагистрали. Последствия удара стихии — в галерее портала iz.ru