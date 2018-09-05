Удар «Джеби»: что происходит в Японии после обрушившейся на страну стихии

Во вторник, 4 сентября, на Японию обрушился тайфун «Джеби» — самый мощный с 1993 года. Уже к вечеру стало известно, что из-за тайфуна погибли как минимум шесть человек, больше 150 пострадали. Повреждены были здания и автомагистрали. Последствия удара стихии — в галерее портала iz.ru
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Фото: REUTERS/Kyodo
Сгоревшие машины на искусственном острове в районе крупного японского города Нисиномия вскоре после того, как на него обрушился тайфун
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Фото: REUTERS/Kyodo
Этот мост, ведущий к международному аэропорту Кансаи, был поврежден из-за столкновения с танкером водоизмещением 2,5 тыс. т, который потерял управление из-за сильнейшего ветра
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Фото: TASS/Epa/Kimimasa Mayama
Даже в столице страны Токио пешеходам с трудом удавалось сопротивляться сильному ветру, сопровождавшемуся дождем
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Фото: REUTERS/Kyodo
В районе города Осака ветер достигал такой силы, что, по свидетельствам очевидцев, просто разбрасывал машины
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Фото: REUTERS/Kyodo
Сильнее всего пострадал международный аэропорт Кансай в Осаке. Волны затопили взлетно-посадочную полосу и самолетную стоянку в местном международном аэропорту Кансай. Пассажиров в город и в соседние аэропорты перевозили специальные автобусы
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Фото: REUTERS/Kyodo
Кроме того, на улицах Осаки из строя вышло несколько тысяч светофоров, всего в стране без света остаются около 1,2 млн жителей
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Фото: REUTERS/Kyodo
Сотни людей были заблокированы из-за непогоды в загородных районах — например, почти 150 школьников не могли выбраться из летнего лагеря под Киото из-за разрушенной дороги
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Фото: REUTERS/Kyodo
Залитая водой территория международного аэропорта Кансай. Когда он сможет полностью восстановить свою работу, пока неясно
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