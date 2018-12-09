Прямой эфир

Снегопад в Москве продолжится до понедельника

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Снегопад в Москве продолжится до понедельника, 10 декабря. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

«Он (снег. — Ред.) будет идти с небольшими перерывами практически в течение суток, до утренних часов понедельника. Однако экстремальных осадков не принесет», — говорится в сообщении «Фобоса».

Отмечается, что в воскресенье в столице выпадет 3–5 мм осадков днем и еще примерно столько же ночью. Снегопад будет сопровождаться повышением температуры: к вечеру она может подняться до –1 градуса. При этом в ночь на понедельник возможны оттепели. Синоптики предупреждают водителей о скользких дорогах.

6 декабря в Москве выпало более 10% месячной нормы осадков. Их прирост составил 6 мм, до начала снегопада снежный покров в городе достигал 5 см.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Корсике объявили «красный» уровень погодной опасности
Синоптики рассказали о погоде в столице в субботу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017