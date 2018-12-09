Снегопад в Москве продолжится до понедельника, 10 декабря. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

«Он (снег. — Ред.) будет идти с небольшими перерывами практически в течение суток, до утренних часов понедельника. Однако экстремальных осадков не принесет», — говорится в сообщении «Фобоса».

Отмечается, что в воскресенье в столице выпадет 3–5 мм осадков днем и еще примерно столько же ночью. Снегопад будет сопровождаться повышением температуры: к вечеру она может подняться до –1 градуса. При этом в ночь на понедельник возможны оттепели. Синоптики предупреждают водителей о скользких дорогах.

6 декабря в Москве выпало более 10% месячной нормы осадков. Их прирост составил 6 мм, до начала снегопада снежный покров в городе достигал 5 см.