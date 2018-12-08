Синоптики рассказали о погоде в столице в субботу

Небольшой снег и гололедица ожидают жителей Московского региона в субботу, 8 декабря, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Синоптики обещают, что днем в Москве температура воздуха составит 4–6 градусов мороза, ночью — до -9 градусов. В Подмосковье днем термометры покажут 4–9 градусов ниже нуля, ночью ожидается минус 9–14 градусов.

В субботу ожидается южный ветер скоростью 2–7 м/с, атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В ночь на пятницу, 6 декабря, в Москве прошел снегопад, и к утру высота снежного покрова выросла до 13 мм. При этом Гидрометцентр прогнозирует постепенное снижение температуры в столице. К воскресенью ночные температуры упадут ниже отметки -10 градусов, а на следующей неделе ожидаются 14-градусные морозы.