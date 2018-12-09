На Корсике объявили красный уровень погодной опасности

На острове Корсика объявили красный уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом 9 декабря сообщает Meteo France.

Эксперты утверждают, что скорость ветра составит от 130 до 150 км в час, а в кантоне Кап Корсика может достичь 210 км в час. Ожидается, что погода нормализуется ближе к ночи воскресенья.

Как предупредили метеорологи, погодные условия могут отразиться на электроснабжении, телефонной связи, а также на транспортном сообщении.

7 декабря сообщалось, что северокорейское рыболовецкое судно из-за сильного ветра село на мель в Амурском заливе Приморского края. Рыболовецкие суда и шхуны КНДР часто используют акватории Приморья для укрытия от опасной погоды.