Прямой эфир

Жителей Тамбовской области предупредили об ухудшении погоды

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МЧС в Тамбовской области предупредило местных жителей о тумане и сильном ветре. Водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность.

По данным синоптиков, 5 декабря ночью и утром в Тамбовской области ожидается туман. Видимость на дорогах снизится до 200–500 м. Местами может выпасть мокрый снег, на дорогах появится гололедица. При этом ветер усилится до 10 м/с. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Пешеходам рекомендовано избегать линий электропередач, не стоять под деревьями и рядом с рекламными щитами. Водителей просят снизить скорость движения и проявлять максимальную бдительность при движении рядом с образовательными учреждениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе
В МЧС предупредили о снегопаде и гололедице в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017