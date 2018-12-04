Жителей Тамбовской области предупредили об ухудшении погоды

МЧС в Тамбовской области предупредило местных жителей о тумане и сильном ветре. Водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность.

По данным синоптиков, 5 декабря ночью и утром в Тамбовской области ожидается туман. Видимость на дорогах снизится до 200–500 м. Местами может выпасть мокрый снег, на дорогах появится гололедица. При этом ветер усилится до 10 м/с. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Пешеходам рекомендовано избегать линий электропередач, не стоять под деревьями и рядом с рекламными щитами. Водителей просят снизить скорость движения и проявлять максимальную бдительность при движении рядом с образовательными учреждениями.