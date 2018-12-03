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В МЧС предупредили о снегопаде и гололедице в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Снег и гололедица ожидаются в московском регионе в понедельник, 3 декабря, сообщили в Гидрометцентре.

В МЧС призвали автолюбителей быть внимательнее на дорогах и сохранять дистанцию.

«Из-за непогоды специалисты ГУ МЧС России по Москве рекомендуют: управляя автотранспортным средством, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию. А также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений», –– приводит сообщение «РИАМО».

30 ноября в Гидрометцентре рассказали о погоде на территории России в декабре.

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