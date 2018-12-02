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Почти 120 грузовиков скопилось на Военно-грузинской дороге из-за непогоды

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Почти 120 грузовиков скопилось на Военно-грузинской дороге в Северной Осетии из-за временных ограничений на проезд в связи с ухудшением погоды в Грузии. Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщается на сайте республиканского управления МЧС.

«Наблюдается скопление автотранспорта в количестве 117 единиц техники... (117 большегрузных автомобилей)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в грузовиках находятся 117 человек.

Ранее ведомство сообщало о запрете движения большегрузов на участке Владикавказ–Ларс в направлении на выезд из России с вечера 30 ноября до особого распоряжения.

Накануне, 1 декабря, сообщалось, что сотни автомобилей попали в заторы из-за снежных заносов на трассах Краснодарского края.

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