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Москвичей предупредили о надвигающемся снегопаде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В ночь на воскресенье, 2 декабря, в Москве начнется обильный снегопад, сообщает центр погоды «Фобос»

За сутки выпадет около 5 мм осадков, к исходу дня высота снежного покрова подрастет до 6–8 см. Ночью столбики термометра покажут -6…-8 градусов, по области  -5…-10 градусов. Днем температура повысится до -3…-5 градусов, в Подмосковье — до -2…-7 градусов. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.

Между тем синоптики Росгидромета ожидают, что на следующей неделе в столице выпадет до трети декабрьской нормы осадков — не меньше 18 мм снега.

Что касается температурного режима в декабре, то он, согласно данным Гидрометцентра, на большей части территории России будет в пределах среднемноголетних значений, пишет «Газета.ру»

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