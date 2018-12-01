Более 700 автомобилей застряли в заторах на Кубани

Сотни автомобилей попали в заторы из-за снежных заносов на трассах М-4 Дон и Р-217 в четырех муниципальных образованиях Краснодарского края, сообщает региональное управление МЧС.

«В результате сильных заносов было выявлено девять участков заторов, где находилось более 700 автомобилей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для водителей и пассажиров были развернуты восемь стационарных пунктов временного размещения, в которых размещены 245 человек, в том числе 89 детей. Также организована работа пяти мобильных пунктов обогрева, говорится в сообщении.

Кроме того, на наиболее проблемный участок 127–134 км автодороги Р-127 была направлена оперативная группа регионального главака МЧС с тремя снегоболотоходами.

Позднее 1 декабря в ведомстве сообщили, что заторы на трассе Р-217 устранены, движение по трассе осуществляется в штатном режиме.