В Гидрометцентре рассказали о погоде на территории России в декабре

В первый месяц зимы температура воздуха на большей части России будет близка к климатической норме. В некоторых округах ожидается погода теплее обычного. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.

«Средняя температура воздуха ожидается в Северо-Западном федеральном округе на один градус выше средних многолетних значений, а в других округах европейской части России — близкой к норме», — цитирует его «РИА Новости».

По словам синоптика, неожиданно тепло будет в Сибири и на Урале.

«На градус выше средних многолетних значений ожидается декабрь на крайнем севере Урала и Сибири. Однако на юго-западе и юго-востоке Сибири [температура] будет на градус ниже, а на остальной территории азиатской части страны — близкой к норме», — пояснил Киктёв.

Самые обильные осадки ожидают в декабре Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую области и Карелию.

Меньше всего осадков выпадет в Красноярском крае, на севере Иркутской области, в Якутии, Бурятии, Забайкалье в Ханты-Мансийском округе.

На остальной территории РФ количество дождей и снега будет близко к норме.

28 ноября синоптики предупредили москвичей о «январской погоде», которая сохранится до конца недели. Потеплеет в столичном регионе только к выходным.