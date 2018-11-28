Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе

Штормовое предупреждение объявили в связи с усилением ветра и быстрым обледенением судов около Керченского пролива.

В первой половине ночи на 29 ноября ветер усилится до 20–25 м/с, волны поднимутся до 20–40 дм, передает 28 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Явления сохранятся утром и днем 29 ноября», — отметили спасатели. Ограничений для судоходства пока нет, в компании «Крымские морские порты» работают по фактической погоде.

25 ноября штормовой ветер оставил без электричества жителей районов Алтая и Кузбасса. В Алтайском крае из-за аварийного отключения ВЛ-110 «Чойская–Рудническая» без электроснабжения остались 55 населенных пунктов в Турочакском и Чойском районе.