Прямой эфир

Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке из-за девятиметровых волн

0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Волны до девяти метров ожидаются у берегов Камчатки 22 ноября, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в среду в Главном управлении МЧС по Камчатскому краю.

«В зону штормового воздействия попадает прибрежная акватория Усть-Камчатского и Алеутского муниципальных районов», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Судоходным компаниям, чьи суда находятся в указанных районах, рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.

По прогнозам Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, шторм утихнет к утру 23 ноября.

Ранее синоптики предупредили, что на этой неделе на Центральную часть России обрушится мощный снежный шторм с севера Сибири. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
12 человек погибли во Вьетнаме из-за тропического шторма
Три человека пропали на лодке в шторм на Байкале

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017