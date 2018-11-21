Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке из-за девятиметровых волн

Волны до девяти метров ожидаются у берегов Камчатки 22 ноября, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в среду в Главном управлении МЧС по Камчатскому краю.

«В зону штормового воздействия попадает прибрежная акватория Усть-Камчатского и Алеутского муниципальных районов», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Судоходным компаниям, чьи суда находятся в указанных районах, рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.

По прогнозам Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, шторм утихнет к утру 23 ноября.

Ранее синоптики предупредили, что на этой неделе на Центральную часть России обрушится мощный снежный шторм с севера Сибири.