12 человек погибли во Вьетнаме из-за тропического шторма

Не меньше 12 человек погибли во вьетнамском городе Нячанг (центральная провинция Кханьхоа) из-за вызванного тайфуном «Тораджи» тропического шторма. Об этом сообщило местная газета VnExpress в воскресенье, 18 ноября.

«По всему городу видны разрушения, вызванные сильными ливнями», — приводит издание слова представителя местных властей Нгуена Си Кханя. Жители города вынуждены эвакуироваться.

Сообщается, что двое погибли в результате обрушения стен местного ресторана. Это был семилетний мальчик и владелец заведения. Также из-за инцидента пострадали еще четыре человека.

В конце октября семь человек погибли и около 30 попали под завалы после тайфуна «Юйту» на Филиппинах.