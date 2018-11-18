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12 человек погибли во Вьетнаме из-за тропического шторма

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Не меньше 12 человек погибли во вьетнамском городе Нячанг (центральная провинция Кханьхоа) из-за вызванного тайфуном «Тораджи» тропического шторма. Об этом сообщило местная газета VnExpress в воскресенье, 18 ноября.

«По всему городу видны разрушения, вызванные сильными ливнями», — приводит издание слова представителя местных властей Нгуена Си Кханя. Жители города вынуждены эвакуироваться.

Сообщается, что двое погибли в результате обрушения стен местного ресторана. Это был семилетний мальчик и владелец заведения. Также из-за инцидента пострадали еще четыре человека.

В конце октября семь человек погибли и около 30 попали под завалы после тайфуна «Юйту» на Филиппинах.

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